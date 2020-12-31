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Tırnak eti bakımı nasıl yapılır zeytinyağlı bakım kürü tırnak etlerini onarıyor!

Tırnak etine uzun süre bakım yapılmadığında bazı sorunlar oluşabiliyor. Evde tırnak eti bakımının pratik yolunu açıklıyoruz...

Tırnak eti bakımı nasıl yapılır zeytinyağlı bakım kürü tırnak etlerini onarıyor!
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Her insan bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak ister. Bunun için en doğru yol ise uygun manikür tekniğidir. Tırnak yapınız ne kadar kötü olursa olsun evde düzenli olarak uygulayabileceğiniz bakımlarla tırnak etlerinizin kötü görünümünden kurtulabilirsiniz. Elmaelma.com olarak tırnak etini yumuşatan bakım kürünü paylaştık. İşte tırnak eti bakımında bazı ipuçları…

Tırnak eti bakım kürü

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve bu karışımı tırnak etlerinize sürün. 5 dakika kadar masaj yaparak tırnak etlerinizin bu karışımı emmesini sağlayın. Ardından ellerinizi sıcak su ile yıkayıp nemlendirici sürebilirsiniz.

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