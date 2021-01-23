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Kuruyan dudak bakımı nasıl yapılır bu maskeyi mutlaka deneyin!

Gerek sert iklimden gerekse çeşitli saplık problemlerinden kaynaklı kuruyan dudak bakımı için evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz önerilerde bulunduk!

Kuruyan dudak bakımı nasıl yapılır bu maskeyi mutlaka deneyin!
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Gün içersinide kuruyan dudaklar için evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz maskelerle dudaklarınızın ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz. Dudaklarınızın nem ihtiyacı yanında canlılık kazandırabilirsiniz. Zamanla dudak renginin solması gibi sorunların önüne geçmek için evde yapabileceğiniz sizin için önerdiğimiz bu maskeleri düzenli olarak uygulayabilirisiniz. İşte kuru dudakların vazgeçilmez pratik bakımları...

 Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Yukarıda yazılı tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.

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