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Krokan topları nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Krokan topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yapılışı sadece 10 dakikanızı alacak pratik mi pratik enfes bir tatlı tarifi hazırladık: Krokan topları.

Krokan topları nasıl yapılır pratik ve lezzetli!
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Beş çayınız için kısa sürede hazırlanan bir tatlı tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Krokan topları enfes tadıyla çayın yanına çok yakışacak. Bal, fındık ve karamelin birleşimiyle yapılan krokan topları lezzetiyle mest edecek. Peki krokan topları nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte şahane krokan topları tarifi...

Malzemeler:

6 adet karamelli çikolata
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal
1 su bardağı fındık
1 paket mısır gevreği

Püf noktası: Krokan topları pişirirken tavayı orta ateşte tutun.

Nasıl yapılır?

Çikolataları 4-5 parçaya bölüyoruz. Tencereye tereyağını alıp, böldüğümüz çikolataları ve balı da ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Çikolatalarımız iyice erimiş ve karamelize kıvama gelmiş olacak. Daha sonra mısır gevreklerimizi ekliyoruz. Karıştırıp fındıkları döküyoruz. Tencerede hepsini birbirine yediriyoruz. Hazırladığımız karışımı ocaktan alıyoruz. Şekil vermek için haşlanmış yumurta kalıbı veya kahve fincanı kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

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