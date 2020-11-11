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Gül yağının cilde faydaları neler lekeleri yok ediyor!

Cildinizin daha canlı ve güzel görünmesini sağlayan gül yağının bu faydasına çok şaşıracaksınız. İşte gül yağının bilinmeyen faydaları!

Gül yağının cilde faydaları neler lekeleri yok ediyor!
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Gül yağının cilde ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Özellikle cilt problemleini gidermeden oldukça etkili olan gül yağı, birçok cilt probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olarak cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere gül yağının bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık. Peki gül yağının cilde faydaları neler? Gül yağı cilde sürülür mü? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Hücrelerin yenilenmesini sağlar 

Gül yağı cildin tüm kirlerden arındırılarak, canlı ve parlak görünmesini sağlar. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde cildi besleyerek hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar. 

Cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur 

Hamilelik döneminde kadınların en büyük sorunlarından biri haline gelen cilt lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz.

Açık yaraların tedavisini sağlıyor 

Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yaralarda tedavi edici rolü olan gül yağı, kuru cildin de adeta kurtarıcısıdır.

Cilde nem kazandırıyor 

Gül yağı aynı zamanda kış aylarında oluşan kuru cildin nem kazanmasına da yardımcı olur. 

Gül yağı nasıl kullanılır? 

Gül yağını cildinize uygulamak istiyorsanız mutlaka su ile karıştırmalısınız. Vazelinin içerisine 7-8 damla gül yağı ekleyerek ellerinize ve yüzünüze uyguladığınızda nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

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