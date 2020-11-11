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'7. Koğuştaki Mucize' Türkiye'nin Oscar adayı filmi oldu!

Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu.

'7. Koğuştaki Mucize' Türkiye'nin Oscar adayı filmi oldu!
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar)'nde En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye'nin yarışacağı filmi belirledi.

23 film değerlendirmeye alındı

Dün, Seçici Kurul'un gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film değerlendirmeye alındı. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı seçildi.

7. Koğuştaki Mucize'nin konusu ne?

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

 

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