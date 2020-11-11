Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi yanlışlıkla kadraja girdi

İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye başladığı söylendi. Subaşı'nın paylaştığı dans videosunda ikilinin görülmesi, bu birlikteliği doğrular gibiydi.

Kadraja girdi

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun ilk saniyelerinde sevgilisi olduğu öne sürülen Mısırlı bir yatırımcı Mohammed Alsaloussi kadraja girdi.

Kameradan kaçtı

Mohammed Alsaloussi, kameranın kadrajına girdiğini fark edince hemen uzaklaşmaya çalışması dikkat çekti. Öte yandan Şeyma Subaşı, olay dansının sürdürmeye devam etti.

Partileri bitmiyor

Koronavirüsün yaygın olduğu şu günlerde katıldığı partiler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Şeyma Subaşı, bir kez daha tepkilerin odağı olacakmış gibi görünüyor.