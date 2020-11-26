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Serebral palsi nedir nörolojik bozukluklar yaratıyor!

Kesin nedeni bilinmeyen, beyinde meydana gelen hasar sebebiyle oluşan bir hastalık serebral palsi. Hastalık hakkında bilinmeyenleri haberimizde derledik.

Serebral palsi nedir nörolojik bozukluklar yaratıyor!
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Vücudun tüm hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı bir şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terim olan serebral palsi doğumdan önce olabileceği gibi sonra da gerçekleşebiliyor. Serebral palsi hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında.

Serebral palsinin belirtileri

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon problemleri şunları içerebilir:

Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler
Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)
Normal refleksli katı kaslar (sertlik)
Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)
Titreme veya istemsiz hareketler
Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)
Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler
Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı sürüklemek gibi
Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar
Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu
Nöbetler

Nörolojik bozukluk zamanla değişmez

Serebral palsi ile ilişkili sakatlık, öncelikle vücudun bir uzuvuyla veya bir tarafıyla sınırlı olabilir veya tüm vücudu etkileyebilir. Serebral palsiye neden olan beyin bozukluğu zamanla değişmez, bu nedenle belirtiler genellikle yaşla birlikte kötüleşmez. Bununla birlikte, agresif tedavi edilmezse kas kısalması ve kas sertliği kötüleşebilir.

Serebral parsi sonradan olur mu?

Anormal beyin gelişimi veya gelişen beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabilir. Hasar beynin vücut hareketini, koordinasyonunu ve duruşunu kontrol eden kısmını etkiler. Beyin hasarı genellikle doğumdan önce meydana gelir, ancak doğum sırasında veya yaşamın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, serebral palsinin kesin nedeni bilinmemektedir. Muhtemel sebeplerden bazıları şunlardır:

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