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''Talk'' pudraları kanser yapıyor mu aman dikkat!

Uzmanlar, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını, yapılan analizlerde 5 numunede kanser yapıcı asbeste rastlandığını bildirdi.

''Talk'' pudraları kanser yapıyor mu aman dikkat!
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Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını, yapılan analizlerde 5 numunede kanser yapıcı asbeste rastlandığını bildirdi.

Dernek Genel Başkanı Ensari, yazılı açıklamasında, beyaz toprak olarak da bilinen asbestin, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifsi bir mineral olduğunu belirtti.Ensari, günümüzde asbestin tüm formlarının, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlandığına işaret etti.Bir doğal mineral çeşidi olan "talk"ın, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını aktaran Ensari, genellikle asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan talkın, madencilik işlemleri sırasında asbest mineralleri ile kolayca bulaşabildiğini vurguladı.Saf talkın kendi başına güvenli kabul edildiğini ancak asbestle kirlenmiş talkın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Ensari, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle asbestle kirlenmiş talk pudraları kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri ve kısırlık gibi rahatsızlıklar oluşabilmektedir.Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği açısından, bu ürünlerin imalatında çalışan işçiler asbeste maruz kalmaktadır ve asbest solunum yoluyla akciğerlerde çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.Bu konuda uluslararası davalarda çok ciddi miktarda tazminat davaları neticelenmiş, halen devam eden davalar da var ."Mehmet Şeyhmus Ensari, talk pudrada asbest araştırmasını iki yıl önce ASUD ve Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği olarak yapıp, kamuoyuyla paylaştıklarını ancak bu konuda halen yetkili organlarca bir denetim yapılmadığını belirtti.

Dernek olarak analizlere devam ettiklerini anlatan Ensari, şunları kaydetti: "Piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladık.Yapılan analizlerde 5 numunede asbeste rastlandı.Tarafsızlık, titizlik ve gizlilik içinde yapılan bu analizler gösteriyor ki her dört bebek pudrasının birinin kanser yapıcı özelliği olan asbest içeriyor.Amacımız, kozmetik ve endüstriyel alanda asbest içermeyen talk mineralinin kullanımını sağlamak ve bütün mineral bazlı ürünlerde asbest içermez kalite belgesini oluşturarak yaygınlaştırmaktır.Bu sayede halkımız bilinçlenerek asbest içermeyen ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilecektir."

 

KAYNAK:PEMBENAR

 

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