Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü fenomen Selin Ciğerci takipçilerine fena rezil oldu. iğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "aynı takma kirpik gibi oldu" diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi sosyal medyayı karıştırdı.

TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI

Selin Ciğerci, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay oldu. Ciğerci, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi. Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlendi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.