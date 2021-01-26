Brokoli çorbası tarifi tam bi şifa deposu!

Brokoli sevmeyenlere bile brokoliyi sevdirecek şahane bir lezzetle işte karşınızdayız. Soğuyan kış günlerinde içinizi ısıtacak bu enfes tarif üstelik tam bir şifa deposu! Üstelik çok pratik bir şekilde hazırlanıyor, fazla uğraştırmıyor. Sebze tüketmeyi sevmeyenler için de harika bir alternatif oluşturacaktır. Bu enfes tadın nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda brokoli tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

500 gram brokoli,7 su bardağı su,1 yemek kaşığı zeytinyağı1 yemek kaşığı tereyağı,1 yemek kaşığı un,1,5 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın.Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun.Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin.Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın.Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!