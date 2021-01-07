search menu
search
close

Fırında yumurtalı ekmek tarifi bu lezzet bambaşka!

Fırında yumurtalı ekmek nası yapılır? Kahvaltı sofralarınıza renk katacağınız bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tarifi..

Fırında yumurtalı ekmek tarifi bu lezzet bambaşka!
-A A+

Fırında yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Çıtır çıtır yemelere doyamayacağınız bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.. 

MALZEMELER:

3 adet yumurta
3-4 dal maydanoz
8 dilim ekmek(bayat ekmek de kullanabilirsiniz)
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığıt uz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 su bardağı kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve üstüne ince doğranmış maydanozları, rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ve baharatları ekleyip güzelce çırpın.Yağı da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Ekmekleri içerisine güzelce batırın.Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, her iki tarafını da hazırladığınız karışıma batırdığınız bayat ekmekleri güzelce yerleştirin.Kalan kaşarları da üstlerine serptikten sonra, önceden ısıtılmış 230 derece fırında üstleri kızarana dek, kontrollü olarak kızarana dek pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi! Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi!
Öneriler
Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin! Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Önceki Haberler
Fazla kilolarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız...
Fazla kilolarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız...
Aç karna asla yapmamanız gereken 8 şey!
Aç karna asla yapmamanız gereken 8 şey!
Kendinize olgun demek için sahip olmanız gereken 10 özellik!
Kendinize olgun demek için sahip olmanız gereken 10 özellik!
Aloe veralı ev yapımı dezenfektan tarifi!
Aloe veralı ev yapımı dezenfektan tarifi!
Dudak uçuğunu geçirmenin formülü burada!
Dudak uçuğunu geçirmenin formülü burada!
Annesine araba hediye eden Demet Akalın: Artık zengin değilim!
Annesine araba hediye eden Demet Akalın: Artık zengin değilim!
Sadece 4 malzemeli: Limon peltesi
Sadece 4 malzemeli: Limon peltesi
Leziz mi leziz: Gigi hadid makarnası tarifi
Leziz mi leziz: Gigi hadid makarnası tarifi
Yorumlar