Fırında yumurtalı ekmek tarifi bu lezzet bambaşka!

Fırında yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Çıtır çıtır yemelere doyamayacağınız bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda..

MALZEMELER:

3 adet yumurta

3-4 dal maydanoz

8 dilim ekmek(bayat ekmek de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığıt uz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve üstüne ince doğranmış maydanozları, rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ve baharatları ekleyip güzelce çırpın.Yağı da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Ekmekleri içerisine güzelce batırın.Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, her iki tarafını da hazırladığınız karışıma batırdığınız bayat ekmekleri güzelce yerleştirin.Kalan kaşarları da üstlerine serptikten sonra, önceden ısıtılmış 230 derece fırında üstleri kızarana dek, kontrollü olarak kızarana dek pişirin ve sıcak sıcak servis edin.