Oyuncular dünyasının kareleri artık ona emanet...

Kayra Sercan Çanakçı, ünlüler dünyasına hızlı bir giriş yaptı, çektiği kareler ise büyük beğeni topladı. Ünlülerin fotoğraflarını kendi hazırladığı konseptleriyle çeken Fotoğraf Sanatçısı Kayra Çanakçı'nın yıldızı parlamaya devam ediyor.

Bugüne kadar aralarında Mert Fırat, Buğra Gülsoy, Fırat Çelik, Hazal Türesan, Müge Boz, İdo Tatlıses gibi pek çok ünlü ismin de bulunduğu pek çok çalışması bulunuyor.

ÇEKİMLERİNDE DIŞ MEKANI AKTİF KULLANIYOR

Kayra Sercan Çanakçı çekimlerinde dış mekanı aktif şekilde kullanıyor. Özellikle doğayı ön plana çıkardığı dış mekanlarda kendisini daha özgür ve yaratıcı hissettiğini söylüyor ve ekliyor: "Büyük prodüksiyonlar yerine daha minimal ve sade işler yapmayı daha çok seviyorum. Kalabalık set ortamlarını çok sevmiyorum. Her şeyin sorumluluğu bendeymiş gibi hissettiriyor ve bu beni çok geriyor ve performansımı etkiliyor."Kayra Sercan Çanakçı çalışmalarında minimal olmayı seviyor. İşlerinde de genelde konsepte belli olsa da doğaçlama gitmeyi, çekimlerinde "an"a uymayı önemsiyor.

Çanakçı bu durumu "Bazı çekimlerde her şeyin tam olarak belli olmasını sevmiyorum. Bazı karelerin de spontane çıkmasına bayılıyorum. İşte onun tamamen gerçek bir fotoğraf olduğuna inanıyorum. 'Hadi şimdi bu kıyafet ile şu ışıkta, şu kadrajı çekice gibi kalıpları çok sevmiyorum. Hadi, senin için böyle bir konsept hazırladım demek yerine onunla beraber konuşup bir beyin fırtınası yaratmayı daha çok seviyorum. Karşımdakinin isteklerine göre de çekim mood’unu belirlemeyi seviyorum" sözleriyle açıklıyor.

Karşısındaki oyuncunun neler istediğini neleri ön plana çıkarması gerektiğini anlayıp sonrasında hem onların tarzına hem de kendi tarzına uygun çalışmalar yapıyor Kayra Sercan Çanakçı.

Kayra'yı pek çok sanatçıdan ayıran bir başka özellik de burda karşımıza çıkıyor. Kimileri gibi arkasında koca koca prodüksiyonlar yok. Işığından konstüm ve aksesuarlarına kadar her şeyi el emeği ile kendi inşa ediyor.