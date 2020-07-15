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Yok gibi makyaj nasıl yapılır ufak dokunuşlarda doğal güzelliğe sahip olun!

Son dönemlerin trendi olan yok gibi makyaj yapmanın yöntemlerini bir araya getirdik! İşte doğal makyaj yaparken çizmeniz gereken o sınır!

Yok gibi makyaj nasıl yapılır ufak dokunuşlarda doğal güzelliğe sahip olun!
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Trend makyajlar arasında olan yok gibi makyaj hem cildinizi olduğundan çok daha sağlıklı gösteriyor hem de sizi daha çekici kılıyor! Ancak her ne kadar yok gibi makyaj yapma amacıyla makyaj malzemelerini karıştırmaya başlasak da biraz daha derken aynada yine makyaja bulanmış buluyoruz kendimizi! Peki yok gibi makyaj yapmanın sırrı ne? Yok gibi makyaj yapmanın yöntemleri neler? Yok gibi makyaj yapmak için hangi makyaj malzemelerini kullanmalıyız? İşte! Yok gibi makyaj yapmanın yöntemleri!

GÖZ MAKYAJI NASIL OLMALI?

Normalde makyaj yaparken göz kapaklarındaki damarlı görünümü kapatmak için kullandığımız göz bazı veya kapatıcıyı bu sefer kullanırken çok az kullanmanız gerekiyor. Göz makyajında amaç damarlı görünümü tamamen yok etmek değil sadece doğal güzellikte kalmasını sağlamak bunun için çok az kapatıcı uygulayarak üzerine çok hafif derinlik sağlamak için pembe veya şeftali tonlarında fark kullanabilirsiniz. Kirpik diplerini çok hafif belirginleştirmek için kahverengi tonlarında far uygulayarak kalınlaştırmadan çizgi çekebilirsiniz. 

YOK GİBİ MAKYAJTA CİLT MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Adı üstünde yok gibi bir ten makyajı için cildinizde sadece kusurlarınızın olduğu yerlere nokta şeklinde kapatıcı veya fondöten uygulayarak yüzünüzün orta kısımlarının dışına çıkmadan cildinize yayabilirsiniz. Ancak bunun dışında ten makyajında kontür bronzer gibi ürünler kullanmamaya özen gösterin bu makyaj malzemeleri yerine allık kullanarak güneşten yanmış efekti sağlayabilirsiniz. 

HEM MODA HE TREND NUDE RUJ

Dudaklarınıza hafifi dudak renginize yakın nude tonlarda ruj kullanarak yok gibi makyajınızda son dokunuşu yaparak bitirebilirsiniz!

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