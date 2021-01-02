Peynirli biberli ekmek nasıl yapılır değişik lezzet arayanlara!

Haftasonu kahvaltılarınıza yakışacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz peynirli biberli ekmek tarifiyle sofradan kalkmak istemeyeceksiniz. Sıcacık demlenmiş bir çayın yanında tüketeceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Peki peynirli biberli ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda peynirli biberli ekmek tarifi.

MALZEMELER:

10 dilim ekmek (ben 8 dilim kepekli tost ekmeği kullandım),,2 adet yumurta,,1 kase ezilmiş beyaz peynir,1 adet domates,1 adet kırmızı biber,,2 adet yeşil biber,

Bir tutam maydanoz,Tuz,Kekik,Pul biber.

HAZIRLANIŞI

Domatesin kabuklarını soyup minik minik doğrayalım.Biberleri minik minik doğrayalım.Maydanozu ince ince doğrayalım.Bir kaba yumurtaları koyup çırpalımÜzerine domatesleri, biberleri, peyniri, baharatları ve tuzu ilave edip karıştıralım.Ekmekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Hazırladığımız harcı ekmeklerin üzerine eşit şekilde pay edip kaşık ile ekmeklerin her tarafına yayalım. Önceden ısıtılmış 175° fırında üzerleri hafif kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirelim.Kahvaltılık Biberli Peynirli Ekmeklerimizi sıcak olarak servis yapın.