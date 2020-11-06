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Göz seyirmesinin nedenleri neler kafeini fazla tüketiyorsanız...

Çeşitli batıl inançlara yorumlanan göz seyirmesi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir! Peki bunlar neler? Gelin beraber öğrenelim.

Göz seyirmesinin nedenleri neler kafeini fazla tüketiyorsanız...
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Toplumda tik gibi algılanan bazı batıl inançların işareti olarak gösterilse bile aslında önemli sağlık sorunlarının işaretidir. Her ne kadar dikkate alınmayacak bir durum gibi görünse de ilerleyen aşamalarında görmeyi engelleme noktasına kadar gelebilir. Göz Merkezi Başkanı Doç. Dr. Barış Sönmez göz seğirmesinin nedenlerini sırayla anlattı.

Göz seğirmesi, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez. Sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir.

Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için şunlara dikkat edilmelidir:

-Yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verin.
-Kardiyo yapın.
-Gevşeme ve germe egzersizleri yapın.
-Kahve ve çay tüketimini azaltın. 

Kafeini fazla tüketiyorsanız... 

Keyif için içilen kahvenin dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir. Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır. 

Genç stres altında olanlar dikkat! 

Göz seğirmesini sıklıkla aktif hayatın içerisinde, hırslı mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülmektedir. Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seğirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşadığınız üzüntüler, kafanızı taktığınız ve uykunuzu kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye neden olabilir.

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