search menu
search
close

Diş eti rengine göre ruj seçmenin iki yöntemi!

Kişinin ten rengine tarzına göre sıraladığımız ruj rengini diş eti rengine göre seçmenin iki kolay yöntemini elmaelma.com olarak sıraladık!

Diş eti rengine göre ruj seçmenin iki yöntemi!
-A A+

Ten rengine hatta saç rengine göre kullandığımız ruj rengini seçmede elmaelma.com olarak sizin için bir başka yöntemi daha sıraladık! Heepimiz bililyoruz ki gülümsemek kişiye eşsiz bir samimiyet sıcaklık kazandırıyor. Bizde gülümsediğimizde görünen diş eti rengine göre ruj seçimi yapmanın önerilerini sıraladık! İşte gülümserken görünen diş eti rengine göre ruj rengi seçmenin tüyoları....

Etkili gülüşlerinize samimiyet kazandırmak ve dudaklarınızla bütünlük oluşturan diş eti renginize göre ruj rengi seçmenin yöntemlerini sıraladık! Eğer ki daha kolay ve etkili bir ruj seçimi arıyorsanız birde bu yönteme göz atabilirsiniz.

Diş Eti Rengine Göre Ruj Rengi Nasıl Seçilir?

Diş eti koyu renkte olanlar için; Diş eti rengi koyu veya kırmızıya dönük olanların tercih etmesi gereken ruj renkleri açık renk olması gerekiyor. Gülümsediğinizde dikkat çeken koyu renkli diş etinizi geri plana atarak dikkati dudaklarınıza çekebilirsiniz.

Diş eti açık renkli olanlar için; Diş eti  pembeye dönük açık renkte olanların özellikle dudaklara renk kazandırmak ve dikkati dudaklara çekmek için koyu renkli rujlar özellikle kullanılmalıdır. Aksi taktirde solgun görünmenize neden olabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gece sık sık terliyorsanız bu hastalık peşinizde! Gece sık sık terliyorsanız bu hastalık peşinizde!
Sağlık
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Magazin
En Güncel Galeriler
Eski sevgilisinin evini basan Çağatay Akman'ın gecesinden flaş detay
Eski sevgilisinin evini basan Çağatay Akman'ın gecesinden flaş detay
Müge Anlı'ya 'Arif Verimli' şoku! 14 yıl ATV'de beraber çalıştılar ama
Müge Anlı'ya 'Arif Verimli' şoku! 14 yıl ATV'de beraber çalıştılar ama
Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz
Özcan Deniz’den 26 yaşındaki yeni sevgilisi ile ilk poz
Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Twitter'ın diline düştü
Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Twitter'ın diline düştü
Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi! Olay itiraflar
Duvara kafa atıp burnunu kırdı! Sünnet olmak istedi! Olay itiraflar
Hakan Ural'dan yıllar sonra Sibel Can ile ilgili olay itiraf!
Hakan Ural'dan yıllar sonra Sibel Can ile ilgili olay itiraf!
Önceki Haberler
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Yemeklerde sıkça kullandığınız bu sosun öyle bir faydası var ki!
Yemeklerde sıkça kullandığınız bu sosun öyle bir faydası var ki!
Çocuklarda özgüven nasıl geliştirilebilir?
Çocuklarda özgüven nasıl geliştirilebilir?
Makyajla uyuyanlar aman dikkat!
Makyajla uyuyanlar aman dikkat!
Burun üzerindeki siyah noktalar nasıl geçer?
Burun üzerindeki siyah noktalar nasıl geçer?
En kolay buğulu göz makyajı yapma yöntemleri!
En kolay buğulu göz makyajı yapma yöntemleri!
Kışın bu meyveleri mutlaka tüketin!
Kışın bu meyveleri mutlaka tüketin!
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Yorumlar