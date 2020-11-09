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Socca nasıl yapılır? Gönüllerinizde taht kuracak!

Socca nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Farklı lezzetiyle gönüllerinizde hızla taht kuracak bu lezzet kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!

Socca nasıl yapılır? Gönüllerinizde taht kuracak!
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Socca nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Farklı lezzetiyle gönüllerinizde hızla taht kuracak olan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak bu şahane lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda socca ttarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

2 yemek kaşığı (tepeleme)nohut unu, 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı,1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI: 

Nohut ununu karıştırma kabına aktarın.Üzerine yumurtalar ve sütü ekleyin. Baharatları ilave edin.Tüm malzemeleri karıştırın.Tavayı ısıtıp, zeytinyağını ekleyin. Hazırladığınız krep karışımını tavanın her yanında kaplayacak şekilde dökün. Her iki yönünü de pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

 

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