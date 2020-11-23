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Binbir gece tatlısı tarifi sütlü tatlı sevenler buraya!

Binbir gece tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği bu pratik tarife bayılacaksınız. İşte yapılışı.

Binbir gece tatlısı tarifi sütlü tatlı sevenler buraya!
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Bugün  Ortadoğunun dillere destan masallarından olan, binbirgece masallarından adını alan, binbirgece tatlısı tarifiyle karşınızdayız. Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan oldukça pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tatlıya özellikle sütlü tatlı sevenler bayılacak. Bolca pekmezle hazırladığımız bu tarif soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. Binbirgece tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte çok az malzemeyle hazırlanan bu enfes tatlının yapılış aşaması. 

Malzemeler:

1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi, 3 yemek kaşığı un, 3 su bardağı su, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un (tepeleme), 1 yemek kaşığı mısır nişastas

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede; pekmez, un ve suyu güzelce karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın. Başka bir tencerede süt, toz şeker, un ve mısır nişastasını karıştırın ve yine aynı şekilde, pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın. İkisini de ayrı ocaklara koyun ve altlarını açın, sürekli karıştırarak, kaynayıp, fokurdayana ve koyulaşmaya başlayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika. Kare şeklindeki bir borcamı ıslatın ve içine her seferinden bir karışımdan olmak üzere birer kepçe alarak, pişirdiğiniz muhallebileri dökmeye başlayın. Bir kepçe pekmezli karışımdan dökün ilk olarak ardından onun tam ortasına, bir sütlü karışımdan ekleyin ve bu şekilde, bir ondan bir diğerinden şeklinde ilerleyerek tüm malzemeyi bitirin. Oda ısısına geldikten sonra, üstünü streç filmle kapatın ve bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün dolaptan alın ve bir servis tabağına nazikçe ters çevirin. İstediğiniz gibi dilimleyin ve süsleyerek servis edin.

 

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