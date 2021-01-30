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Kefirin faydaları tüm vücüdu temizliyor!

İnsan sağlığını olumlu etkileyen kefirin bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Kefirin faydaları tüm vücüdu temizliyor!
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Kefirin insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Kötü kolesterol seviyesini düşürmesinden tutun da  midenin asit seviyesi dengelemesine kadar birçok konuda yarar sağlayan kefirin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Peki kefirin faydaları neler? Kefir nasıl yapılır? İşte kefire dair tüm bilinmeyenler... 

Kefirin faydalarını duyunca içmeden duramayacaksınız! 

Kefirin insan sağlığına birçok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi vücuttaki serbest radikal dolaşan hücrelerin çoğalmasını engellemesidir. Bunun yanı sıra bağışıklığı da güçlendirmektedir. 

Kan basıncını dengelediğinden yüksek tansiyona zemin hazırlayan durumların yaşanmamasını sağlar.

Kefirin bir başka faydası ise vücudun sıvı oranını artırarak böbrek üstü bezlerin çalışmasını sağlayarak taş ve kum oluşumunu önlemesidir. 

Ağız ve diş sağlığında da etkilidir. Enfeksiyonlu hücreleri azaltarak çürüme ve ağzı kokusunun önüne geçer.

Kefir bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra ishal ve kabız gibi sindirim sorunlarının da yaşanmasını engellemketedir. 

 Vücudun ihtiyacı olan günlük enerjinin yüzde 60'ını karşılar. Bu mucize içeceğin bir bardağı bile tüm vücudun temizlenmesine yardımcı oluyor. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlıyor. 

 

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