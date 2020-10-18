Yoğurtlu krep tarifi sabahları kolay hazırlanan kahvaltı!

Sabah kahvaltılarında farklı bir lezzet denemek isteyenler için 'Yoğurtlu krep' tarifini hazırladık. Çok kolay hazırlayabileceğiniz vaktinizi almayacak yoğurtlu krebi sizde deneyebilirsiniz. Özellikle haftaiçi kolay tarif arayanlar için yoğurtlu kreo nasıl yapılır? Yoğurtlu krep için hangi malzemeleri lazım? gibi sorulan sorularını tek tek cevapladık ve bir araya getirdik! Artık bu lezzeti denemek için beklemenize gerek yok!

Malzelemer; 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı yoğurt, 1/2 çay bardağı su, 1 su bardağı un, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığısıvı yağ yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurta ve yoğurdu bir kabın içerisinde güzelce çırpın.

Ardından suyu ilave ederek bir süre daha çırpın. Elenmiş unu azar azar harca ilave edip spatula yardımıyla karıştırmaya başlayın. Hafif akışkan bir krep hamuru elde edin. Koyu kıvamlı olmamasına özen gösterin ve unu kıvamına göre ilave edin. Homojen ve akışkan kıvamlı bir hamur olduğunda daha fazla un ilave etmeyin.

Ardından tuz ve şekerini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

Hazırladığınız krep hamurunun üzerini streç filmle sarın ve 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Tavanızı yağlayın ve ısıtın. Hamurunuzu dolaptan alıp biraz çırpın. Kepçe yardımıyla hamurdan bir miktar alın ve tavaya aktarın. Tavanızı döndürerek harcın her yere yayılmasını sağlayın ve orta ateşte bir yüzünü güzelce pişirin. Ardından diğer yüzünü çevirerek pişirin. Tüm harcı bu şekilde pişirdikten sonra servise sunabilirsiniz.