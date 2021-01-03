Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle poz verdi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı bu paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü fenomen bu kez de süper mini elbisesiyle poz verdi. Subaşı'nın paylaşımın kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

KIRMIZI MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenisini ekledi. Kırmızı minisiyle poz veren Subaşı paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Red" notunu da düşen Subaşı'nın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi