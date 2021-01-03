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Efsane dizi Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!

Efsane dizi Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla şubat ayında izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!
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Yayınlandığı dönemlerde milyonlarca insanı ekranların başına toplayan ve dizideki karakterlerin isimlerinin yeni doğan çocuklara verildiği Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Efsane dizi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla şubat ayında izleyicilerle buluşacak.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor.

ŞUBAT AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

 

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