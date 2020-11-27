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40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

Lüks tutkusuyla bilinen ve Nişantaşı'nda 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy, "Asgari ücretlilere üzülüyorum" açıklamasında bulundu.

40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum
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Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkanında soluğu aldı. Burada 40 bin TL'lik kürk yaptıran Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyledi.

"Onlar benim çocuklarım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi. Basın mensuplarının kendisini kapıda beklediğini öğrenen Ersoy, "Onlar benim çocuklarım. Kapıda beklemesinler. Alın içeri, gelsinler" ifadelerini kullandı.

"Bodrum'da aldığım villayı kendim dizayn edeceğim"

Bülent Ersoy, muhabirlerin, "Geçtiğimiz günlerde çok alışveriş yaptınız. Çantalar arabanın bagajına sığmadı. 100 bin TL'lik bir alışveriş olduğu yazıldı" sözlerine Ersoy, şöyle yanıt verdi: "Ben para söylemedim çocuklar. Şimdi kafam çok yoğun Bodrum'u ve aldığım villayı düşünüyorum. İşim çok. İki ay Bodrum'da kalacağım, villaları yaptıracağım. Gözümle görmem lazım. Adamlar inşallah benden bıkıp, kaçmazlar. İçini de kendim dizayn edeceğim. Her şeyi kendi gözlerimle görmeliyim. O yüzden iki ay kalacağım. Yerinde teftiş edeceğim çünkü mimar kendine göre yapar, ben beğenmem. Bir kez daha kırılıp, dökülme olmasın ama matamatiksel olarak onlar bana çizimleri getirecekler. İşinin ehli adamlar elbette onlar daha iyisini bilirler. Bana getirip, çizimlerde gösterdikleri planlar benim onayladığım gibi mi değil mi o önemli benim için."

"Asgari ücretlilere üzülüyorum"

Ersoy, gazetecilerin, "Bu pandemi döneminde bazı sanatçılar sahne alamıyor, çok sıkıntıdalar. 'Paramız bitiyor' diyorlar. Gerçekten bir sanatçı üç ay sahne almazsa paraları biter mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hazıra dağ dayanmaz diye bir tabir vardır ama yaptıkları yatırımın durumuna bağlı. Dayanma gücü zor. Sadece sanatçılar için değil, insanlar için de zor. Asgari ücretlilere üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor tabii ki. Belirli bir kazancı olan insan asgari ücretle çalışan insanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum... Tabi bunu ancak çeken bilir."

"Kürklerimi bağışlayacağım"

Muhabirlerin, "Pandemi döneminde çok yardımlarda bulunmuşsunuz. Haberlerini aldık" sözleri üzerine Ersoy, "Ne olacak? Zaten hepsi onlara kalacak. Geçen gün dedim Şaziye'ye. Ben kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne vereceğim. Bir gece düzenleteceğim. Ben de oraya gideceğim ve açık artırma ile satsınlar. Epeyce bir yüklü miktar olmuş olur" dedi.

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