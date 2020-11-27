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Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı

Kaş kaldırma estetiği yaptıran oyuncu ve dublaj sanatçısı Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaşarak sevenlerini korkuttu.

Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı
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Kaş kaldırma estetiği yaptıran oyuncu ve dublaj sanatçısı Akasya Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yüzünün bandajlı halini paylaştı. "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diyen ünlü isim, takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

"BU ACININ DÖRTTE BİRİNİ BİLSEYDİM YAPTIRMAZDIM"

Fotoğrafını paylaşıp yaşadıklarını anlatan Akasya Asıltürkmen, paylaşımına şu notu düştü: "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım. Söyleseydik kaçardınız da dedi bu arada tatlı arkadaş."

"TIRSA TIRSA GİDİP YAPTIRDIM"

"İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Hayır, pandemi yüzünden iptal edemezdim çünkü doktorumun bir senelik takvimi zaten doluydu. O yüzden tırsa tırsa gittim yaptırdım. Beklemediğim şeyler aslında iyi oldu, bekleseydim yine girmezdim. Bu arada kimsenin korktuğu ürktüğü yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz.

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