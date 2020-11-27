Karamuk bitkisinin faydaları neler ishali anında kesiyor!

Karamuk bitkisinin ne olduğunu duymuş muydunuz? Ülkemizde Doğu Anadolu'da sıklıkla rastlanan daha çok güneşli alanlarda yetişen ve ilk zamanlarda soğuk algınlığına iyi geldiği için sıklıkla kullanılan bu bitki insan sağlığına oldukça fayda sağlayan bir bitkidir. Peki karamuk bitkisinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Karamuk bitkisinden çay nasıl yapılır? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olur

Karamuk bitkisi bal eklenerek tüketildiği zaman kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra kanı temizler, damar tıkanıklığını önler.

İştah açmaya yardımcı olur

İştahsız çocuklar için doğal ilaç olan karamuk, iştahı açarken bağışıklığı da güçlendirir. Hastalıklara karşı kalkan oluşturur.

Bağışıklık sistemini temizler

Bağışıklık sistemini temizler. Vücut ısısını kontrol altına alır. Ani ateşlenmeyi düşürür. Ter bezlerinin daha doğal işlemesini destekler.

Karaciğer sağlığını olumlu etkileyen bitkilerdendir

Karamuk bitkisi karaciğer sağlığını olumlu etkileyen bitkilerdendir. Bunun yanı sıra vücudun yağ tutmasını önler.

Karamuk bitkisi çayı nasıl yapılır?

4 su bardağı kaynamış suya 15 gram karamuk dikeni, kökü ve meyvesi eklenir. 5 dakika demlendikten sonra yemeklerden önce bir iki bardak tüketilebilir. Aynı zamanda bu su tonik olarak da kullanılabilir.