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Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük aşkıyla evlendi!

Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile dünya evine girdi. Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük aşkıyla evlendi!
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Eski hakem ve futbol yorumcusu 72 yaşındaki Erman Toroğlu eski avukatıyla dünyaevine girdi. Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf bu iddianın hızla yayılmasına yol açtı.

Toroğlu'nun evlendiği kişinin Cihangir sokaklarında birlikte yürürken görüntülendiği Ezgi Yavuz olduğu öğrenildi.

CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Toroğlu, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu Ezgi Yavuz'un görüntülendiklerini fark etmesini ardından eski hakemin elini bırakması dikkat çekmişti. Yavuz, Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başlamıştı.

 

2017 YILINDA EŞİNDEN BOŞANMIŞTI
Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

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