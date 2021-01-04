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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı mı ilişkileri kısa sürdü!

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! İddiaya güre ünlü çiftin arasını haklarında çıkan evlilik haberleri bozmuş.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı mı ilişkileri kısa sürdü!
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Magazin gündeminin son zamanlarda en çok konuşulan çifti Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un arasına kara kedi girdi. Ünlü çiftin iddiaya göre haklarında çıkan evlilik haberleri nedeniyle arası bozuldu. Öte yandan Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırıyla verdiği pozun altına düştüğü not, ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi.

YAZIDIĞI NOT İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edildi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlı pozunun altına yazdığı not ise iddiaları güçlendirdi.  Hakan Altun ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.

İKİLİNİN AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Geçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

 İÇ ÇAMAŞIRLI POZ, AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı poz;




Vuslateri paylaşımına şunları yazdı:

"Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,

Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,

Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,

Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;

Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;

O derin sükutların aydınlattığı anlar

Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden

Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;

Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,

Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!

Gül dimdik bu sefer.

Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.

Ve gül şahididir edebiyatın.

Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece

Ruhu sadakadır gönül fakirlerine.

Selam olsun Tanpınar."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına "Ayrıldınız mı" yorumları yağdı.

HAKAN ALTUN: KRİZ ÇIKTI

UçanKuş TV'nin Hakan Altun cephesinden ulaştığı bilgiye göre çiftin ilişkilerinde kriz yaşandı. Dün gece Hakan Altun yakın çevresine resmi olarak ayrıldıklarını söyledi. Yaşanan bu kriz evlilik haberleri yüzünden çıktı.

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