search menu
search
close

Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
-A A+

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından Bodrum'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile samimi şekilde görüntülendi. İkilinin yakınlaştığı anlar, magazin gündemine bomba gibi düşerken, yakın bir arkadaşına dert yanan Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

"KAAN BENİ ÇOK YORDU"

Kaan Yıldırım'la olan ilişkisinin kendisini yorduğunu ve Mehmet Dinçerler'e ilk görüşte aşık olduğunu belirten Hadise, 'Kaan beni çok yordu. Savaştan çıkmış gibiydim. Daha önce bitirmek istedim, 'toparlayalım' diye yalvardı. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma. 'Ailem ilişkinin basında çıkmasını istemiyor.' diyordu. Mesaj atıp bitirdim. Kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim. Mehmet ise ilk bakışta aşk oldu" dedi.

 

GENÇLİĞİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği artan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Dinçerler'in eski halini görenler 'evrim geçirmiş sanki' yorumunu yaptı.

İşte Mehmet Dinçerler'in geçirdiği değişime ilişkin fotoğraflar:

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun! Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Pratik Bilgiler
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada! Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Öpüşmek kısır yapabilir!
Öpüşmek kısır yapabilir!
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Önceki Haberler
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Seda Sayan'dan olay paylaşım! Görenler tanımakta zorluk çekti
Seda Sayan'dan olay paylaşım! Görenler tanımakta zorluk çekti
Kahvaltı için lezzetli öneri: Süt kaymağı yapımı
Kahvaltı için lezzetli öneri: Süt kaymağı yapımı
Cilt tonunu eşitleyen mucizevi yağ: Sarı kantaron
Cilt tonunu eşitleyen mucizevi yağ: Sarı kantaron
Buse'den, Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi hakkında paylaşım!
Buse'den, Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi hakkında paylaşım!
E vitaminli maske tarifleri neler cildiniz ışıldayacak!
E vitaminli maske tarifleri neler cildiniz ışıldayacak!
Yorumlar