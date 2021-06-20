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Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a aşkını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

YouTuber Oğuzhan Uğur, gönlünü ünlü oyuncu Müjde Uzman'a kaptırdı. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta ilanı aşk etti.

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a aşkını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
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Kıskanç, Terbiyesizim gibi şarkılar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur daha sonra Youtube platformuna içerikler üretmesiyle şöhrete kavuştu. Sivri dili ve mizahı ile gündeme gelen fenomen Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açan Uğur, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareyi yayınlayarak ilanı aşk etti.

Müjde Uzman'a aşkını ilan etti

37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, dün sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etti. Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Oğuzhan Uğur, fotoğrafın altına "Güneşin doğuşu batışından farksız" notunu düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören Uğur'un paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Oğuzhan Uğur kimdir?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Başkent Ankara'da dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde eğitimini tamamlayan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

Ayrıca 2012 yılında Çok Şükür isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren şarkıcı, 2017 yılında bu yana Youtube platformunda içerikler üretiyor. Oğuzhan Uğur, YouTube ve Instagram'da ürettiği içerikler ile fenomenler arasında yer alıyor

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