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Onur Büyüktopçu isyan etti! 'Danslarınız, yemekleriniz batsın'

Oyuncu ve sunucu Onur Topçu, sosyal medya hesabından yangınlara rağmen eğlence paylaşımlarına devam eden arkadaşlarına sert sözlerle yüklendi.

Onur Büyüktopçu isyan etti! 'Danslarınız, yemekleriniz batsın'
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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan yangınlar ülkeyi yasa boğdu. Oyuncu Onur Büyüktopçu ise, yangınlar sürerken, sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapan arkadaşlarına isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı: "3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı, selfileriniz , içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin, kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun. Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor. Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol.
Yazmayım diye 3 gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin"

 

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