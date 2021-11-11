Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım

Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Çetindağ'ın eşini arayan Tuğçe Vargın, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurunca karakolluk oldu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile karakolluk oldu. İş ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiği Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen Vargın, küplere binince ortalık karıştı.

"KATLİAM YAPACAĞIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ'ın şikayetçi üzerine Vargın hakkında soruşturma başlatıldı.