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Umut Kanuni’den Ketojenik Lezzetler

Yemek dünyasının parlayan yıldızı Umut Kanuni, büyük ilgi gören “Yemek önemli!” adlı YouTube ve Instagram kanalında “Ketojenik Diyet” serisine başladı.

Umut Kanuni’den Ketojenik Lezzetler
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Ketojenik diyet, son dönemin en ilgi çeken beslenme biçimi. Ancak karbonhidratı kısıtlayan, protein ve yağ tüketiminin ağırlıkta olduğu bu diyete uygun leziz yemekler bulmak o kadar da kolay değil. Eğer ketojenik diyet yapmaya karar verdiyseniz; baklagiller, tahıl ürünleri, patates gibi kök sebzeler, işlenmiş şeker ve neredeyse bütün meyvelere veda etmeniz gerek. 

KISITLI GIDALARA ALTERNATİF YARATTI

“Yemek önemli!” adlı YouTube kanalı ve Instagram sayfasıyla sosyal medyada fenomen olan Umut Kanuni, ketojenik diyette kısıtlanmış gıda gruplarına alternatifler yaratmak için kolları sıvadı ve ortaya diyette olduğunuzu bile unutturacak muhteşem lezzetler çıktı! 

TATLIDAN TUZLUYA HER TÜRLÜ LEZZET

Umut Kanuni’nin YouTube kanalı “Yemek önemli!” ve Instagram sayfasında verdiği ketojenik tarifler arasında; kısır, su böreği, pizza, karides tempura, çiğköfte ve hatta brownie ve cheesecake bile var! “Yemek önemli!” kanalında daha önce yayınladığı “Dünya Mutfağı” ve “Osmanlı Mutfağı” serileri büyük ilgi gören Umut Kanuni, “Ketojenik Diyet” serisiyle de yemek dünyasında fark yaratacak.

 

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