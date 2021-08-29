search menu
search
close

Simge Sağın'ın dövme yaptırdığı yeri olay oldu!

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi dikkat çekti. Göğsünün ortasına dövme yaptıran ünlü şarkıcı kıyafet tercihi ile de çok konuşuldu.

Simge Sağın'ın dövme yaptırdığı yeri olay oldu!
-A A+

Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Göğsünün ortasına dövme yaptıran ünlü şarkıcı kıyafet tercihi ile de çok konuşuldu. 

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eski sevgilisiyle aşk yaşayan yakın arkadaşını tek kalemde sildi! Eski sevgilisiyle aşk yaşayan yakın arkadaşını tek kalemde sildi!
Magazin
Acı haberle yıkıldı! Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi Acı haberle yıkıldı! Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi
Magazin
En Güncel Galeriler
Sosyal medyada 'kostüm' yarışı!
Sosyal medyada 'kostüm' yarışı!
Şeyma'dan kamyon yazısıyla nispet şov: Bu hayatı..
Şeyma'dan kamyon yazısıyla nispet şov: Bu hayatı..
Sürpriz projesini açıkladı! 'Ercüment sevişken' deyip konuştu
Sürpriz projesini açıkladı! 'Ercüment sevişken' deyip konuştu
Exxen Leyla ile Mecnun'dan sevindiren müjde!
Exxen Leyla ile Mecnun'dan sevindiren müjde!
Kenan İmirzalıoğlu TRT1'in dizisinde rol alacak mı?
Kenan İmirzalıoğlu TRT1'in dizisinde rol alacak mı?
Esra Erol, 'Ağladığım çok şey var' deyip her şeyi anlattı
Esra Erol, 'Ağladığım çok şey var' deyip her şeyi anlattı
Önceki Haberler
İşte doğal probiyotik kaynağı: Çağla meyvesi
İşte doğal probiyotik kaynağı: Çağla meyvesi
Mutluluk meyvesi olarak biliniyor: Goji Berry
Mutluluk meyvesi olarak biliniyor: Goji Berry
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Yüzünüzdeki beyaz noktalardan kurtulmak istiyorsanız...
Yüzünüzdeki beyaz noktalardan kurtulmak istiyorsanız...
Keçiboynuzunun faydaları mucize yaratıyor!
Keçiboynuzunun faydaları mucize yaratıyor!
Böbrekte taş oluşumunu önlüyor!
Böbrekte taş oluşumunu önlüyor!
Pürüzsüz cildin sırrı: Kuru fırçalama tekniği
Pürüzsüz cildin sırrı: Kuru fırçalama tekniği
Yorumlar