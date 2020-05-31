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Yaz makyajı nasıl yapılır ışıltı için 6 tüyo!

Yaz aylarında sıcak ve terlemeye karşı ışıltılı yaz makyajı yapmanın 6 tüyosunu hazırladık! İşte yaz makyajı için es geçmemeniz gereken adımlar!

Yaz makyajı nasıl yapılır ışıltı için 6 tüyo!
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Her ne kadar yanmış bir tene ağır makyaj yapmak hoş durmasa da cildinizi eşitleyecek ve yaza damga vuran ışıltılı hafif bir makyaj sizi olduğunuzdan çok daha çekici ve sağlıklı gösterebilir! Bunun için cildinize hem canlılık kazandırmak hem de daha sağlıklı göstermek için yaz makyajında ihtiyacınız olan ışıltılı makyajın tüyolarını paylaştık! Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak 6 yaz makyajı önerisi için okumaya devam edin!

Cildinizi nemlendirin

Cilt tipiniz ne olursa olsun bir cildini daima neme ihtiyacı vardır! Bunun için cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. En kısa sürede cilt tipinize uygun bir nemlendirici edinerek makyaj öncesi cildinizin ihtiyacı olan nemi karşılamayı unutmayın!

Fondöten kullanmayın 

Özellikle yaz aylarında cildinize oldukça ağır gelecek olan fondöten kullanmak yerin BB krem veya renkli güneş kremleri kullanarak cildinizdeki renk eşitsizliğini dengeleyebilirsiniz. Gözeneklerin sıcak havada açılmaya meyilli olduğu yaz aylarında fondöten kullanmaktan uzak durun! Yaz makyajlarının en önemli adımlarından biri de bu noktadır. 

Yaza uygun far paletleri kullanın 

Özellikle cıvıl cıvıl geçen yaz mevsimine uygun renkli fark paletleri edinerek göz makyajlarınızı neşelendirebilirsiniz! Tek renk veya bir iki farı karıştırarak göz makyajlarınızı yaz mevsiminin renklerinden ilham alabilirsiniz!

Sabitleyici sprey kullanın 

Yaz makyajınızın özellikle tüm gece veya gün içerisinde kalıcılığını arttırmak için makyajınızı sabitleyecek sabitleyici sprey kullanmayı unutmayın!

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