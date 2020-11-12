Daralan kıyafetler nasıl genişletilir bebek şampuanını kullanın!

Daralan giysilerinizi bir köşede tutup belki bir gün giyerip diye bekletiyorsanız artık beklemenize gerek kalmayacak. Daralan kıyafetlerinizi genişletebilirsiniz. Evde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle siz de daralan kıyafetlerinizi genişletebilecek ve yeniden giyebileceksiniz. Peki daralan kıyafetler nasıl genişletilir? İşte daralan kıyafetleri genişletme tüyolarını sizler için hazırladık!

Karbonat ve sirke

Karbonatı bir veya yarım litre suya ekleyiniz ve çözülmesi için bekleyiniz. Daralan kıyafetinizi suyun içerisine koyun. Yaklaşık olarak bir saat bekletin. Daha sonra bir veya yarım litre beyaz sirke ekleyerek yıkayınız ve durulayınız. Sıkmadan asıp kurutunuz.

Yumuşatıcı çekmiş kıyafetler için birebir!

Çamaşır yumuşatıcısını ılık suya ekleyiniz. Çekmiş kıyafetlerinizi bu suya 24 saat beklettikten sonra durulayınız. Suyunu sıkmadan güneşin altında kurutunuz.

Bebek şampuanı kıyafetleri esnetiyor

Bir leğenin dörtte birine ılık su koyunuz. Bebek şampuanı ve saç kremi ekleyiniz. . Kıyafetleri 12 saat bu karışımın içinde bekletiniz ve esnetme hareketlerini yapınız. Suyunu hafif sıkarak kurumaya bırakınız.

Saç kremi kullanın!

Saçlarınız için kullandığınız saç kremini bir kaba ılık suyun içine ekleyin. Daralan kıyafetlerinizi bu suyun içerisinde 20 dakika bekletin. Elinize normal boyuta gelene kadar esnetin. Ve suyunu sıkmadan asın. Kazakları esnetmek için sirke ekleyerek bu işlemi uygulayınız.