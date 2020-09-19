search menu
search
close

Ayranın faydaları hazımsızlığa iyi geliyor!

Ayranın faydaları nelerdir? Yoğurt ve su karışımından yapılan ayranın insan sağlığına olan faydaları duyunca çok şaşıracaksınız!

Ayranın faydaları hazımsızlığa iyi geliyor!
-A A+

Besin değeri oldukça yüksek olan su ve yoğurtun karışımından yapılan ayranın insan sağlığına olan olumlu faydalarını duymuş muydunuz? Yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlıktan tutun da ani felç riskini önlemesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Vücut için bu kadar faydalı olan bu enfes içeceğin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Peki ayranın sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı elmaelma.com'da. 

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİYOR 

Yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlık, şişlik ve gaz problemini ortadan kaldırmaktadır.Ayran bağırsak florasını dengelemede oldukça faydalı bir besindir. Bu nedenle gaze sebebiyet veren toksinlerin birikmesini de engellemektedir.  Bunun yanı sıra vücudu hastalıklara karşı korur ve enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür. Özellikle yemek sonrasında tüketildiğinde vücuttaki ter bezlerinin aşırı salgılanmasını önler. 

ANİ FELÇ RİSKİNİ AZALTMAKTADIR 

Vücuttaki kolesterol artıkça damarların tıkanmasına neden olur. Bu da kalp hastalıklarının artmasına zemin hazırlar. Bu durumu dengelemenin en sağlıklı yolu ayrandır. Ayrıca ayran tansiyonu da dengeleyerek ani felç riskini azaltır.

CİLDİN DEFORME OLMUŞ ALANLARINI DÜZENLER 

Ayran sağlık için olduğu kadar cilt içinde oldukça faydalıdır. Cildin elastik yapısını güçlendirmektedir. Bu sayede deforme olmuş alanların düzenlenmesini sağlamaktadır. 

UNUTKANLIK RİSKİNİ AZALTIR 

Sinir hücrelerini yatıştırarak sinirlilik gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önler. Beyin sağlığını güçlendirir. Melatonin hormonunun salgılayarak akşamları kişinin rahat uyku çekmesini sağlar. Unutkanlık riskini azaltır.

KAS VE KEMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR 

Ayran özellikle spor yapan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir içecektir.  Çünkü kas ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden uzmanlar ergen ve hamilelerin ayran içmesini şiddetle tavsiye ediyor. 

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İki malzemeli muhteşem tat: İncir uyutması İki malzemeli muhteşem tat: İncir uyutması
Tatlı
Çeşme'de dayak yediğini söyleyen ünlü model koronavirüse yakalandı! Çeşme'de dayak yediğini söyleyen ünlü model koronavirüse yakalandı!
Magazin
En Güncel Galeriler
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Önceki Haberler
Popstar Mehtap'tan olay itiraf: Abi dediğim kişi eve gelip beni elledi
Popstar Mehtap'tan olay itiraf: Abi dediğim kişi eve gelip beni elledi
Kahvaltılarda alternatif lezzet: Mayasız pişi tarifi
Kahvaltılarda alternatif lezzet: Mayasız pişi tarifi
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Mest eden tat: Kolay köstebek pasta
Mest eden tat: Kolay köstebek pasta
Enfes iç harcıyla: Karnıyarık börek
Enfes iç harcıyla: Karnıyarık börek
Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter!
Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter!
Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin!
Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin!
8 aylık hamile Sinem Kobal'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı!
8 aylık hamile Sinem Kobal'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı!
Yorumlar