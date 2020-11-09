El titremesi neden olur altında nörolojik bir hastalık yatıyor olabilir!

El titremesinin nedenleri nelerdir? El titremesinin tedavisi var mı? Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen bu rahatsızlık küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Altında birçok önemli sorunu barındırabilecek olan el titremesi hakkında tüm merak edilenleri Dr. Cem Ortaçbayram'dan öğrendik.

Nörolojik hastalıkların ilk belirtisi

Ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtilerinden biri de el titremesidir. Bilimsel adı “tremor” olan titreme, istemsiz oluşan, ritmik, sallanma şeklindeki bir eklem hareketi olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla sadece ellerde değil, kollarda, başta, bacaklarda ve ses tellerinde de görülebiliyor.

Birçok sorunun nedeni olabilir

El titremesi çoğu zaman basit gibi görünmektedir. Ama bu rahatsızlık pek çok sorunun nedeni olabilir. Örneğin; stres, korku, hipertiroidizm ya da hipokalsemi (vücutta kalsiyum miktarının azalması) gibi metabolik durumlar ile bazı ilaçlar ve uyarıcılara bağlı olarak gelişebilir.

El titremesini önlemenin yolları

Uzmanlar bu sorunu yaşayan kişilerin mutlaka bir nöroloğa görülmesini öngörüyor. akınmanın şiddetine ve altta yatan duruma göre bazen sadece kullanılan bir ilacın dozunu ayarlayarak bu sıkıntıyı sona erdirmek mümkün olabiliyor. Özellikle esansiyel tremor ve fizyolojik tremor, kafein alımı, stres, sıkıntı ve fiziksel yorgunlukla artış gösterdiği için bunlardan kaçınmak el titremesinin azalmasını sağlayabiliyor.

El titremesinin tedavisi var mı?

Titremenin seyri, şiddeti ve karakteristik özellikleri nedenlerine bağlı olarak değiştiği için tedavi yaklaşımında da sorunun kaynağını belirlemek önem taşıyor. Herhangi bir ilacın yan etkisi olarak başlayan titreme dozaj düzenlenmesi ya da kullanımının durdurulması ile düzeltilebilirken, parkinson tanısı konan hastalar için tedavi yönü buna göre belirleniyor. Öte yandan eğer titreme strese bağlı ise psikolojik destek ve stres yönetimi konusunda hastanın bilgilendirilmesi önem taşıyor. Metabolik bozukluklardan kaynaklanan tremorda ise sorunun giderilmesi tremorun da ortadan kalkmasını sağlıyor. Bazı seçilmiş vakalarda da cerrahi yöntemler uygulanabiliyor.