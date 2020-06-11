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Erik yedikten sonra diş fırçalamanın zararları neler uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar uyarıyor! Erik yedikten sonra dişlerinizi sakın fırçalamayın! İşte tüm merak edilenlerin cevabı içeriğimizde.

Erik yedikten sonra diş fırçalamanın zararları neler uzmanlar uyarıyor!
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Bazı gıdaların diş erezyonuna neden olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle taze meyveler, bazı bitkisel çaylar, şekerli yiyecekler vb. şeyler. Diş erezyonunu önlemek için uzmanlar uyarıyor! Erik vb. gibi besinleri tükettikten sonra sakın hemen dişlerinizi fırçalamayın! Bu tür yiyecekler dişlerde asit erozyonu olasılığını 4-10 kat arasında daha fazla artırıyor. Peki erik yedikten sonra diş fırçalamanın zararları neler? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını Diş Hekimi Pertev Kökdemir'den öğrendik. 

Diş minesini yumuşatıyor 

Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın. Dişlerinizi özellikle asitl yemeklerden veya içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asitli içecekler, sporcu içecekleri, asidik gıdalar, ekşi meyveler, turunçgiller; diş minesini yumuşatır.

Yatmadan önce dişlerinizi fırçalayın 

Bu besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak, asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve alt tabakayı aşındırabilir. Çünkü yemekte dişlere yapışan artıklar kısa süre içinde aside döner. Yemekten hemen sonra diş fırçalamak ise o asidin ağız içinde yayılmasına neden olur. Asit, diş minesinin kalitesini düşürür, dayanıklılığını azaltır. Böylece dişler çok daha kolay çürür. Dişleri yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra fırçalayın. Aslında en ideal olanı gece yatmadan önce fırçalamaktır.

1 bardak ılık su içebilirsiniz 

Basit çözüm, ekşi bir şey yedikten sonra asidi nötralize etmek için ağzımızı suyla yıkamamız gerektiğidir. Dişlerinizi fırçalama ihtiyacı hissediyorsanız, ağzınız çalkalayın ve sonra bir bardak ılık su için.

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