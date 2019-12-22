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Mahlebin faydaları neler karın ağrılarını geçiriyor!

Mahlep yüksek besin değerleri ve zengin mineral kaynağı olması sebebiyle vücuda pek çok yarar sağlıyor. Karın ağrılarını hafifletiyor. İşte mahlebin faydaları!

Mahlebin faydaları neler karın ağrılarını geçiriyor!
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Genellikle yemeklere hoş bir koku ve tat katmak amacıyla kullanılan mahlep, besin değerleri bakımından oldukça zengin bir besin. Mahlep; lif, protein, yağ asitleri, kalsiyum, potasyum bakımından zengin olması sebebiyle vücuda pek çok yarar sağlıyor. Mahlebin yararlarından biri de karın ağrılarını hafifletmesi. Mahlep, böbreklerdeki sorunlar sebebiyle oluşan ağrıları gideriyor. İşte mahlebin daha önce duymadığınız faydaları!

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Potasyum bakımından zengin mahlep, bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırır.

Baş ağrısını geçiriyor

Metropol yaşantısında sıklıkla karşılaşılan hastalıklar yorgunluk, stres ve uykusuzluk sebebiyle oluşur. Bu da şiddetli baş ağrılarına neden olur. Mahlep içerdiği güçlü floven sayesinde sinir hücrelerinin işlevselliğini arttırarak hastalıkların yaşanması oranını düşürüyor. Böylece baş ağrılarının önüne geçer.

Mikropları söktürür

Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde mahlep, üst solunum yollarından dolayı boğazda biriken mikropları öksürük ile söker. Böylece balgam söktürücü bir etki oluşturuyor.

Astıma iyi geliyor

Mahlep, yatıştırıcı etkisi sayesinde astıma iyi geliyor. Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

Şeker hastalığına iyi geliyor

Kandaki şeker oranını düzenleyen en etkili besinlerden olan mahlep, şeker hastaları için ideal bir besin. Antidiyabetik özellikler gösterdiğinden şeker hastalarına da iyi geliyor. Aynı zamanda vücudun günlük enerji ihtiyacını karşılıyor.

Karın ağrılarına birebir

Karın ağrılarına iyi geliyor, böbreklerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşabilen ağrıları da hafiflettiği söyleniyor.

Kalp-damar hastalıklarının düşmanı

Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

Afrodizyak etkili

Mahlep, vücuda enerji veriyor, bu özelliği nedeniyle afrodizyak etkisi de gösteriyor.

Karaciğer dostu

Vücuttaki biriken toksinleri karaciğerden temizlemeye yarayan mahlep, idrar yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor ve karaciğer hastalıklarının iyileşme sürecine destek oluyor.

Kemik sağlığına iyi geliyor

İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

Sindirim sistemine destek

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

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