Vanilya neye iyi gelir iltihaplanmaları önlüyor!

Anavatanı Madagaskar ve Meksika olan vanilya, tarihte ilk olarak Aztekler tarafından kullanıldı. Vanilyanın hoş kokusu sayesinde depresyon ve anksiyetenin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Vanilyanın sadece aroması dahi, kaygıyı hafifleterek ve daha iyi uyku alışkanlıklarını destekler. Bu faydalı bitkinin en önemli yararlarından biri de vücudu enfeksiyonlardan koruyarak iltihaplanmayı gidermesi. İşte vanilyanın daha önce hiç duymadığınız yararları!

Kolesterol seviyesini düşürüyor

Yapılan bilimsel araştırmalar, vanilyanın yüksek kolesterol değerlerini düşürebileceğini göstermiştir. Bu, kalp krizi ve felç riski yüksek olanlar için çok önemlidir, düşük kolesterol, arterlerin ve kan pıhtılarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olur.

Vücudun hücre ve dokularını koruyor

Vanilyada vücuttaki hücrelerin ve dokuların parçalanmasını engelleyen ve vücudun doğal büyümesini uyaran antioksidanlar bolca bulunur. Antibakteriyel yapısı nedeniyle, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücut üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olarak yaralanma veya hastalıktan kurtulmayı kolaylaştırır.

Sivilce ve akneleri giderir

Vanilyanın antibakteriyel özellikleri, akne tedavisinde faydalıdır. Antibakteriyel etkileri sayesinde cildinizi temizlemeye yardımcı olur, sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Depresyon ve anksiyeteye iyi geliyor

Bazı nörolojik çalışmalar, vanilya özütünün depresyon ve anksiyete bozukluklarından muzdarip olanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini kanıtlamıştır. Vanilya kokusu bu amaç için özellikle yararlıdır. Vanilya özü içeren su veya süt içmek bazı insanlarda kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

Saç dökülmesini engeller

Kırılmış saçlar veya saç dökülmesi yaşıyorsanız, esansiyel yağ olarak kullanılan vanilya saçı güçlendirebilir ve saç büyümesini destekleyen kafa derisine kan akışını indükleyebilir.

Enfeksiyon hastalıklarıyla savaşır

Öksürük, soğuk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonu ile savaşırken, biraz ılık suyla karıştırılmış vanilya özü kullanmak boğazın kaplanmasına ve anestezik bir etki sağlamaya yardımcı olurken, antibakteriyel özellikler iltihabı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

Genç bir cilt

Vanilya, serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önleyen ve tersine çeviren antioksidanlar açısından zengindir. İnce çizgiler, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olabilir

Vanilya, doğal iştah baskılayıcı özellikleri nedeniyle kilo verme hedeflerinizi destekleyebilir ve bu bitkinin özü ayrıca kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğinden, vücudunuzun ve metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir.