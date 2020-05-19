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Yemlik otunun faydaları kanamayı kısa sürede durduruyor!

Baharla birlikte yeşermeye başlayan yemlik otunun sağlığa olan faydalarını duyunca inanamayacaksınız! İşte 'otların padişahının' bilinmeyen faydaları!

Yemlik otunun faydaları kanamayı kısa sürede durduruyor!
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Yemlik otu baharla birlikte yeşeren ve insan sağlığına inanılmaz faydaları bulunan bir ottur. İç Anadolu'da ''otların şahı'' olarak adlandırılan bu otun yemeği bile yapılıyor. Üstüne üstlük tarlada ya da yol kenarlarında kendiliğinden de yetişebiliyor. Biz de elmaelma.com olarak sizler yemlik otunun bilinmeyen faydalarını hazırladık. Peki yemlik otunun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı! 

''Otların padişahı'' olarak adlandırılıyor 

Yemlik otu çoğunlukla yemek olarak tüketilen bir besindir. İçeriğinde bol miktarda A,B2,B6,C vitamini barındırmaktadır. Anavatanı İç Anadolu olan bu ot orada ''Otların Padişahı'' olarak adlandırılmaktadır. 

Kansızlığı ortadan kaldırıyor 

Yemlik otunun çayır, tarla ve dağ yemliği olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Kansızlığı kaldırmasında tutun da görme yetisini sağlayan sarı noktanın deforme olmasını önlemesine kadar pek çok konuda yarar sağlamaktadır. 

Sindirim sistemini düzenliyor

Yemlik otu insan sağlığı için oldukça faydalı bir ottur. En bilinen özelliği sindirim sistemini düzenlemesidir. Vücudun enerji oranını yükselten bu ot kişinin gün boyunca tok kalmasını sağlamaktadır. 

Kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını önlüyor 

Özellikle sarımsakla birlikte tüketildiği zaman kolestrol seviyesini düşürmektedirç Damar tıkanıklığına neden olan iltihapları da temizlemektedir. Bunun yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını da önlemektedir. 

Kısa sürede kanamayı durduruyor 

Yemlik otu antiseptik özelliğe sahip bir ottur. Lapa halde yaraların üzerine konularak sarılan bu otun kısa sürede kanamayı durdurduğu ve yaranın iyileşmesini sağladığı kanıtlanmıştır. 

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