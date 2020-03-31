Depresyon nedir insanı sürekli üzüntülü olmaya sevk ediyor!

Her insanın hayatı boyunca yaşadığı stres, üzüntü, kayıplar ve kaygı gibi durumlar hayatımızda olumsuz izler bırakabiliyor. Yaşanılan üzüntünün kronik bir hal alarak kalıcı olması, bu durumun günlük aktiviteleri etkileyecek duruma gelmesi ise depresyona yol açıyor. Depresyon, belirtileri gösterildiği andan itibaren psikiyatriste başvurularak destek alınması gereken oldukça ciddi bir hastalık. Depresyon hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler içeriğimizde...

Depresyon nedir?

Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. Depresyonlu kişilerde evde ve işte görevlerini yerine getirme yeteneği azalmıştır.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Üzüntü ve sıkıntı verici olaylarda üzgün hissetmek normaldir. Depresyonda üzgün hissetmekten daha farklı boyutta duygular vardır. Başlıca depresyon belirtileri:

Sürekli üzgün hissetmek

Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı

İştah değişiklikleri: Aşırı yeme veya iştahsızlık

Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

Sürekli yorgun hissetme

Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık

Değersiz ve suçlu hissetmek

Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu

İntihar eğilimi

Sevilen kişiden ayrılmak depresyon riski oluşturuyor

Depresyonun risk faktörleri arasında erken ebeveyn kaybı, sevdiği kişiden ayrılma veya ölümü, kadın olmak, düşük sosyoekonomik düzey, iş kaybı, alkol veya madde kullanımı, boşanma, kötü ve travmatik çocukluk geçirme, daha önceden depresyon geçirme, ailede depresyon varlığı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve bazı hastalıklar yer alıyor.

Depresyon tedavisinde aile desteği önemli

Yukarıdaki belirtilerden birkaçı en az iki haftadır devam ediyorsa bir psikiyatri hekimine müracaat etmek gerekir. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanır. Aile desteği son derece önemlidir.