Özgüveni arttırmanın yolları neler hata yapmaktan korkmayın!

Zaman zaman kendimizi acımasızca eleştirdiğimiz, fiziksel görünüşümüzü beğenmediğimiz anlar olabilir. Bu tür düşünceler kendimize güvenmemizin yönünde bir engel oluşturabiliyor. Kendinize olan güveni arttırmak istiyorsanız özgüveninizi desteklemelisiniz. Hem ruhsal hem bedensel sağlığınıza iyi gelecek özgüveni artırıcı tavsiyeleri derledik. İşte özgüveninizi arttıracak ve kendinize inancınızı güçlendirecek yöntemler...

Kendini daima sev!

Aynanın karşısına geç ve kendine sesli bir şekilde şunu söyle: Kendimi seviyorum ve asla vazgeçmiyorum!

Gerçekçi hedefler belirle

Azimli ve düzenli çalışarak birçok konuda başarılı olabilirsin ancak bu her şeyi başaracağın anlamına gelmiyor. Mutlaka yeteneklerin doğrultusunda gerçekçi hedefler belirle. Unutma sen süper kahraman değilsin.

Kendinle her zaman gurur duy

Yaptığınız hatalara rağmen kendini acımasızca eleştirmeyi bırakın. Olumlu yanlarınızı ve başardığınız şeyleri düşün ve kendinizle gurur duyun. Yaşadığınzı her olumsuz durumda bunu kendinize hatırlatmanız sizi günden güne daha iyi yapacaktır ve güveninizi artıracaktır.

Hata yapmaktan korkma!

Başarısız olmaktan, hata yapmaktan, ilerleyememekten korkmayın. Alacağın dersler alacağın ödüllerden daha değerli olabilir. Adım atman gereken durumlarda her zaman cesaretli ol. Kimse hayata en tepeden başlamıyor ve herkes biraz çekiniyor. Bunlar son derece normal olgular.

Hayır demeyi bil

Hayır demeyi öğren. Ucunda kaybedeceğin şeyler olsa dahi hayır demek istiyorsan hayır de. Günün sonunda sen kazanırsın.

Elinden geleni yap

Dünyaya bir kere geliyoruz. Bu yüzden ne yönde değişmek istiyorsan o konuya ağırlık ver. Kendini bu anlamda geliştirmek için elinden geleni yap. Tembellik yapma.

Fikirlerinin arkasında ol

Fikirlerini her zaman savun ve bir gruba uymak yerine fikirlerinin peşinden git. Ancak bunu yaparken başkalarını ezme!

Sevmediğin özelliklerini bir kenara yaz

Kendinde sevmediğin özellikleri listele ve onları iyileştirmek için neler yapabileceğine bir bak. Belki de bazı özellikler senin işine yarıyan şeylerdir.