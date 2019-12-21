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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan kış pozu!

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, Fransa'dan paylaştığı derin bacak dekoltesiyle takipçilerini adeta mest etti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan kış pozu!
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Güzelliği ve fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çeken sosyaltik güzel Eda Taşpınar, Fransa'dan takipçilerinin içini ısıtacak pozlar paylaşmaya devam ediyor.  Paris'te bulunan ünlü isim, farklı giyim tarzını yansıttığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü ikoncan'ın son olarak giydiği kıyafet ise yine çok konuşulanlar arasında yerini aldı. 

Kış ayında giydiği kıyafetle tüm dikkatleri üzerine çekti 

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü ikoncan, derin yırtmaçlı, parçalı ve dikişli ilginç elbisesi ve ceketiyle kış ayında takipçilerinin içini ısıttı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan kış pozu!

Beğeni ve yorum yağdı 

Magazin dünyasının ikoncanı olarka tanınan sosyetik güzelin bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan kış pozu!

Eda Taşpınar kimdir? 

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür.

 

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