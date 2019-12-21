Kuşburnu çayının faydaları neler kemik erimesi tedavisinde kullanılıyor!

Kuşburnu çayının insan sağlığı üzerindeki faydalarını duymuş muydunuz? Kemik erimesini önlemesinden tutun da bağ dokularını güçlendirmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan bu çayın bilinmeyen özelliklerini sizler için sıraladık. İşte kuşburnu çayının faydaları!

İçeriği

Yüksek oranda C vitamini ve mineral maddeler açısında yüksek oranda fosfor ve potasyum içerir.

A vitamini olan karoten, B1 B2, E ve K vitaminleri de içermektedir. Mineral madde yönünden de zengin olup yapısında sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, mangan, bakır, çinko gibi katyonlar yanında, sülfat, klorür, nitrat gibi anyonlar da bulunmaktadır.

Ayrıcalığı

Vitamin ve minareler bakımından oldukça zengin olan kuşburnunun, insan sağlığına zararlı hiçbir pestisit ve ağır metal içermemesi önemi daha da artırıyor.

Kemikler

Dokulardaki sertleşmelere ve kemik erimesine karşı tedavide, kireçlenmelerde, siyatiklerde, romatizmada ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde, kemik kırılmalarında, raşitizmde, vücudun bağ dokularını güçlendirmede etkilidir.

Bulaşıcı hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklarda, profilaksi ve C vitamini eksikliğinin tedavisinde, ateş, genel yorgunluk sırasında ve immün sistemin güçlendirilmesinde destekçidir.

Kan hastalıkları

Kanser ve bazı rahim hastalıklarında, kanamalarda, hamilelik dönemindeki kramplarda ve menopoz tedavisinde, kanı inceltme, kan devir daimini hızlandırmada ve toksinleri çözmede, çeşitli kanamalarda (hemorojik diatez), kansızlıkta, ve kanı temizlemede yardımcıdır.