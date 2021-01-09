Etli patlıcan bohçası tarifi midenize ziyafet yaşatacaksınız!

Et severler buraya! Harika bir tarifle karşınızdayız! Etli patlıcan bohçasını duydunuz mu? Damaklarınıza ve gözünüze hitap edecek bu şahane lezzet, ağır misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz yemekler arasında yer alıyor. Kürdan kebabı ya da İslim kebabı olarakta anılan bu enfes tarif, doyurucu olması özelliğiyle gönüllerde taht kuruyor. Peki etli patlıcan bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda etli patlıcan bohçası tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

4 adet orta boy patlıcan,1/2 çay bardağı zeytinyağı,800 gram kuşbaşı kuzu eti,1 adet orta boy kuru soğan,1 dişsarımsak,1 adet orta boy domates,1/2 tatlı kaşığı biber salçası,1 çay kaşığıtuz,1/2 çay kaşığı tane karabiber,1/2 tatlı kaşığı kekik,1 adet defne yaprağı, 2 çay bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI:

Uç kısımlarını aldığınız patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyun. Acısının çıkması ve kararmaması için bol tuzlu suda beklemeye alın.Kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsağı ince ince dilimleyin. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesi rendenin ince kısmıyla rendeleyin.Zeytinyağının yarısını geniş tabanlı bir tavada kızdırın.Kuru soğan ve sarımsakları ekleyip hafif bir renk alana kadar soteleyin.Etleri ekleyip yüksek ateşte soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın. Etler renk almaya başladığında rendelenmiş domates ve biber salçasını katın, karıştırın.Defne yaprağı, kekik, tane karabiber ve sıcak su ekleyip kapağı kapalı tencerede etler yumuşayana kadar pişirin.Pişirme işlemi sonrasında etleri ayrı bir kenara alıp kalan sosu süzgeçten geçirin. Tuz ile tatlandırın.Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanların fazla suyunu sıkıp üzerlerini kurulayın. Kalan zeytinyağıyla hafifçe yağlayıp ızgara ya da geniş tabanlı bir tavada ters yüz ederek kızartın.Bohçaları hazırlamak için; üç adet kızarmış patlıcan dilimini orta boy bir çorba kasesi içine çapraz şeklinde yerleştirin. İç kısmını etli karışımla doldurup uç kısımlarını birleştirerek sıkı sıkıya kapatın.Hazır olan bohçayı ters çevirip fırın tepsisine alın. Aynı işlemi patlıcan dilimleri ve et bitene kadar tekrarlayın. Salçalı sos karışımını ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.Fırından çıkardığınız patlıcan bohçalarını kalan salçalı sosu üzerine gezdirerek sevdiklerinizle paylaşın.