Pırasalı frittata nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Frittata, et, peynir veya sebze gibi ek bileşenlerle zenginleştirilmiş, omlet veya kabuksuz kiş ya da çırpılmış yumurtaya benzeyen yumurta bazlı bir İtalyan yemeğidir. Biz frittatayı bu kez pırasayla beraber deniyoruz. En sağlıklı kış sebzelerinden olan pırasanın bu tarifteki hali,size o meşhur zeytinyağlı halini unutturmaya geliyor. O halde sizleri mutfağa alalım! İşte leziz mi leziz pırasalı frittata tarifi!

Malzemeler:

2 adet pırasa

2 adet patates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı eski kaşar(rendelenmiş)

Nasıl yapılır?

Pırasaları 2 santimetre eninde verev parçalar halinde kesin ve su dolu bir kapta bekletin. Patatesleri soyun, ufak küpler halinde doğrayın ve kaynar tuzlu suda haşlamaya bırakın. Fırına girebilen bir tavada tereyağını eritin ve orta ateşte pırasaları, ince doğranmış sarımsaklarla birlikte hafif renk alıp yumuşayana kadar soteleyin. Bu aşamada az miktarda tuz da ekleyebilirsiniz. Derin bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Süt, un, tuz ve karabiber ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin. Tavada kızaran pırasaları ve haşlanmış patatesleri yumurtalı karışıma döküp karıştırın. Karışımı tekrar tavaya alın, üstüne rendelenmiş eski kaşar serpin ve 195-200 derecelik fırında kabarıp kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Eğer fırına girebilen bir tavanız yoksa karışımı hafifçe yağlanmış bir fırın kabına döküp fırınlayabilirsiniz. Fırından çıkan Frittata'yı servis tabağına çıkartın, dilimleyin. Sıcak, ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.