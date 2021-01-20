Minimalizm nedir ev dekorasyonunuzda sanatsal parçalar kullanın!

Az ürün kullanarak elde edilen sade şıklık olan minimalizm anlayışı; evini yeniden dizayn etmek isteyenlere iyi fikirler sunuyor. Siz de dağınıklıktan, kalabalık ortamdan ve fazla eşyadan hoşlanmıyorsanız minimal tasarımlar tam da size göre! Yaşam alanlarımızda kendimize nefes alacak alanlar açabiliriz.Gelin minimalist anlayışa göre ev nasıl dekore edilir birlikte bakalım!

Minimalizm nedir?

Ludwig Mies Van der Rohe, minimalizm için; "Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir minimalizm; aksine bilinçli bir tercihtir; zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır" diyor. Minimalist anlayış hayatımızdaki, maddi ve manevi unsurları, ihtiyaçları belirli çerçevelere sığdırmak en aza indirgemek ve yaşam konforumuzu arttırmakla ilgili.

Türkçe karşılığı 'sadeleşmek'

Minimalizmin Türkçe karşılığı ise “sadeleşmek” demek. Bu sadeleşme yalnızca eşyalarda değil hayat tarzımızda, düşüncelerimizde, işimizde, evimizde kısacası hayatımızın her alanında geçerli bir felsefe aslında. Amacı ise, hayatımızdan gereksiz şeyleri çıkararak asıl öz olanı yaşayabilmek ve ortaya çıkarabilmek. Minimalizm demek gerekli gereksiz bütün eşyalarınızdan kurtulmak,tamamen her şeyi baştan tasarlamak değildir.

Gösterişsiz ve sofistike detaylar

Öncelikle kendinizi keşfetmelisiniz. Derin bir nefes alın ve karşınızda neyi görmenin sizi daha iyi hissettireceğini düşünün. Mesela yeni temizlenmiş bir ev görüntüsü, daha az biblo ve tablolar,daha düz desenler hatta desensiz ürünler, sade,gösterişsiz ve sofistike detaylar. Eğer bunlar sizi okurken bile iyi hissettiriyorsa minimalist bir yaşam istiyorsunuz demektir.

Renkler minimalizmde çok önemli

Nötr tonlar minimalizm de en önemli noktalardan biridir. Çünkü bu renkler insan ruhuna iyi gelen renklerdir. Bu tonların dışında sıcak, siyah ve gri renkleri de mutlaka kullanmak isteyeceksiniz. Eğer gri tonları lila pembe, sarı gibi renklerle kullanırsanız temiz, yumuşak ve ferah bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Oldukça sakin renklerden birisi olan griyi mutlaka doğru şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Siyah-beyaz renkler en çok tercih edilenlerden

Gri rengi nötr tonları, sıcak tonları, yumuşak tonları ve tamamlayıcı renkleri ile bir arada kullanabilirsiniz. Siyah-beyaz renkler, en çok tercih edilen renklerdir. Sadece siyah ve beyaz renkler olması gerekmiyor aslında bu iki rengin yanına hafif yeşil tonları çok yakışacaktır. Aslında işin özü tek renk kullanmak değil size iyi hissettirecek birden fazla rengin bir ahenk içerisinde göz yormadan duruyor olmasıdır.Evinizin her köşesi ve odası için eşyaların ve resmin büyük kısmını oluşturan duvarların bir bütün ve ahenk içinde olması çok önemlidir.

Sanatsal parçalar kullanın

Renkleri seçtikten sonra gelelim aksesuarlara... Duvarlarınızda ve ünitelerinizde basit, sade ,çok karışık renkleri ve desenleri olmayan aksesuarlar kullanabilirsiniz. Sanatsal parçalar aslında minimalizm için gerekli sayılabilecek detaylardan biridir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ne tür bir parça seçeceğinizdir. Bu parçaları seçerken klasik, karışık ya da orta çağda yapılmış eserlerden ziyade daha sade, modern, fütüristik, soyut kavramlar üzerine şekillenen parçalar seçmelisiniz. Bu tür parçalar minimalizm için daha uygun olacaktır.

Kaliteli ürünler seçmeye özen gösterin

Minimalist bir dekorasyonda çok az sayıda parça kullanacağınız için mutlaka kaliteli bir görünüm elde etmelisiniz. Kullanacağınız parçaların kalitesi aslında oluşturmak istediğiniz resim için oldukça önemlidir çünkü parçaların kaliteli olması uzun süre kullanabilirliği arttırır. Bu parçaları seçerken minimalist çalışmalar yapan tasarımcıları takip edebilir onlardan fikirler alabilirsiniz.