Sivrisinek kaşıntısından kurtulma yolları muz kabuğu sürün!

Yaz aylarının kabusu olan sivrisineklerden kurtulmak için her yolu deniyoruz. Fakat bazen ne yaparsak yapalım ısırıklarından bir türlü kurtulamıyoruz. Sivrisinek ısırığını hemen hemen herkes yaşamıştır. Oldukça can sıkıcı bir kaşıntıya neden olan sivrisineklerin vücudumuzda bıraktığı bu kaşıntılardan kurtulmanın doğal yolları bulunmuyor değil. Peki sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın doğal yolları neler? diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın 4 doğal yolu!

MUZ KABUKLARINI SAKIN ATMAYIN

Muz kabukları sivrisinek ısırıklarına çok iyi gelmektedir. Özellikle sivrisineğin soktuğu bölge üzerine muz kabuğunun içni sürdüğünüz zaman kaşıntı hissinin azaldığını fakr edeceksiniz. Acil durumlarda buzlukta beklettiğiniz muz kabuklarını uygulayabilir. Bu kaşıntıdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

ANINDA KAŞINTIYI GEÇİRİYOR: LİMON

Sivrisinek ısırıklarına iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de limondur. Yapmanız gereken tek şey, Kaşınan bölgeye bir damla suyunu sıktıktan sonra kaşınan bölgeye baskı uygulamak. Limonun içerisindeki asit, mikrobu öldürecek ve kaşıntıya iyi gelecektir.

BAL İYİ GELECEKTİR

Bal deyip geçmeyin! Her derde deva olan bal bu derdinize de derman olmaya geliyor. Sivrisinek ısırıklarına karşı tam bir mucize olan bal kaşıntının geçmesine yardımcı olacaktır.

SİRKE MUCİZESİNE İNANIN

Sivrisinek kaşıntılarını geçiren br başka yöntem ise sirkedir. Bir parça pamuğa bir kaç damla elma sirkesi dökün ve kaşınan bölgeye baskı uygulayın. Kaşıntınıza iyi geldiğini göreceksiniz.