Erkekler neden aramaz seven erkek aramaz mı?

Evet kabul edelim biz kadınlar karmaşık yaratıklarız ama erkeklerde o kadar masum değiller! Ne istediklerini asla direk söylemez hep kaçak dövüşürler. Biz kadınlarda ise herşey nettir, ya varızdır ya yokuzdur. Erkekler bizim aksimize beden dili ile ne isteyip istemediklerini anlatmaya çalışırlar. Küçük mesajlar ve sinyaller gönderirler. Ne yazık ki birçok kadın bu mesajları alamaz yada almak istemez ve hep kendi bildiğine inanır yada inanmak ister kimbilir. Gerçek birşey var ki o da bir erkek sizi aramıyorsa aramak istemiyordur! 2 kere 2 nin 4 etmesi kadar net ve gerçek bir durum!

İşi var, yoğun, aslında beni üzmek istemiyor gibi cümlelerle kalbimizdeki adamı hep haklı çıkarmaya çalışırız ve bunu yılmadan yaparız. Adam aramaz, sormaz biz hep bizi düşündüğünü ama aramaya çekindiğini sanırız. Artık uyanma vakti hanımlar! Sizi yanında isteseydi arardı, gelirdi, tutardı ve alırdı!

Lütfen kendinize gerekli değeri önce siz verin, kendinizi önce siz sevin ve sevilmeye değer bulun ki karşınızdaki adam sizi istemediğinde gururunuz incinmesin, yıkılmayın! Çok eski bir söz vardır herkes bilir, ''ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda mı?'' cevap hep belli, hayır... Siz kendinizden sorumlusunuz kendi duygularınızdan, karşıdaki adamın ne hissedip hissetmediği ile zerre kadar ilgilenmeyin! Olacak gibi ise zorlayın ancak olmuyorsa zorlamayın, siz çok daha iyisini hakediyorsunuz!